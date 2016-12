Nachdem die Wimpassinger in der Bundesliga gezeigt haben, was in ihnen steckt, war jetzt der Nachwuchs in Krems an der Reihe. Die jüngsten Mitglieder des JC Wimpassing waren nämlich beim Berger-Nachwuchscup am Start.

In den Klassen U10 und U12 wurde um Medaillen gekämpft. Allen voran war Askil Brunner (-27 Kilogramm). Er kämpfte sich mit zwei sehr schnellen Ipponsiegen ins Finale. Dort stand der dann einem Gegner aus Tschechien gegenüber. „Diesem war Brunner technisch haushoch überlegen und konnte sich somit den Tagessieg in seiner Klasse sichern“, so Pressesprecherin Margit Häring. Vereinskollege Hozan Arslan (-46 Kilogramm) erreichte mit zwei Siegen und einer Niederlage den tollen zweiten Rang.

„Beide waren unbezwingbar und holte sich so den ersten Platz in ihren Klassen!“

Margit Häring über Vrana und Weitzbauer

Auch in der Klasse U12 wurde fleißig gekämpft. Hier sind Niklas Vrana (-41 Kilogramm) und Niklas Weitzbauer (-46 Kilogramm) an den Start gegangen. „Beide waren unbezwingbar und holten sich so den ersten Platz in ihren Klassen“, zeigt sich Häring begeistert. Erik Brunner (-41 Kilogramm) erreichte den tollen dritten Platz.

Auch in der Gesamtwertung des Cups räumten die Wimpassinger ab. Gold ging an Brunner, Arslan, Vrana Weitzbauer und Grabner, Silber an Grabner und Greiner und Bronze an Brunner.