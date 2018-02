Die Neunkirchnerin dominierte in Rom bei den European Open- Turnieren ihre Kontrahentinnen nach Belieben. Erst im Finale war nach einem packenden Kampf Endstation. Zu Beginn ließ die Athletin nichts anbrennen. Ihre ersten Gegnerinnen – Piccin (Italien) und Puche (Spanien), verließen als Verliererinnen die Matte. Gegen die Französin Pavot endete der Kampf nach drei Minuten, da diese einen Scheinangriff durchführte.

„Die Kraftausdauer, die in der Weltklasse notwendig ist, muss sich Tina nun wieder aufs Neue erarbeiten.“ Trainer Adi Zeltner

Im Halbfinale lieferte Zeltner dann eine kleine Sensation ab. Die erfahrene Vize-Europameisterin und Grand Slam-Siegerin von Abu Dhabi war klare Favoritin. Dennoch setzte Tina Zeltner nach nur 23 Sekunden einen wuchtigen Schleuderwurf und siegte rasch mit Ippon. Im Finale wartete die Französin Maelle Di Cintio. Die nächste Sensation bahnte sich an, denn die Athletin des JC Wimpassing ging mit einem Halbpunkt für Drehwurf in Führung und sah bis 30 Sekunden vor Schluss wie die sichere Siegerin aus. Am Ende reichte es für die Silbermedaille.

Trainer Adi Zeltner geriet ins Schwärmen: „Tina hat ein großes Judo-Talent und genetisch wirklich alles für einen Spitzenjudoka mitbekommen. Die spezielle Kraftausdauer jedoch, die in der Weltklasse notwendig ist, um so einen Vorsprung heimzukämpfen, muss sich Tina nun wieder aufs Neue erarbeiten“, so Zeltner.