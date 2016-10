Über 300 Athleten wollten nur das eine – den ASKÖ-Bundesmeistertitel holen. Unter ihnen auch neun Bezirkssportler des JC Wimpassing Sparkasse.

Allen voran Niklas Vrana der in der Klasse U13 bis -42 Kilogramm auf der Matte stand. Den Auftaktkampf konnte der junge Athlet gut hinter sich bringen, doch nach ein paar knappen Niederlagen, war dann „nur“ noch die Bronzemedaille für ihn erreichbar. Diese konnte sich Vrana dann auch mit einem sicheren Sieg holen. Vereinskollege Erik Brunner landete in derselben Klasse auf dem fünften Rang.

„Im Final 4 werden wir unsere volle Stärke zeigen“

Auch in der Klasse U16 ging es heiß her. Mit drei Siegen und einer Niederlage durfte sich Robin Godai über eine Silbermedaille freuen. Lisa Grabner kürte sich dafür gleich zwei Mal zur Bundesmeisterin. Sie stand in der Allgemeinen Klasse und in der U16 ganz oben am Stockerl. Einen weiteren Meistertitel holten Andreas Mruk und Florian Wallner. Silber ging an Johnny Schmid und Daniela Polleres.

Stark. Niklas Vrana sicherte sich Platz drei in der Klasse U13. | JCW

Und auch für die Bundesligamannschaft läuft momentan alles wie am Schnürchen. Sie haben sich bereits für das mit Spannung erwartete Final 4 in Gmunden qualifiziert. Dennoch war die letzten Bundesligarunde eine aufregende. Denn hier standen die Wimpassinger jener Mannschaft gegenüber, gegen die sie im Halbfinale im Final 4 kämpfen werden. Mit einem spektakulären 8:6-Heimsieg haben die Violetten bewiesen, dass sie bereit sind für den großen Kampf in Gmunden. „Im Final 4 werden wir unsere volle Stärke zeigen“, so Trainer Adi Zeltner.