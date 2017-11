Viel zu feiern gab es beim JC Wimpassing Sparkasse in letzter Zeit. Neben dem Spitzenerfolg von Marlene Hunger beim U18-Europacup in Györ durften die Nachwuchssportler bei den ASKÖ Landesmeisterschaften jubeln.

Europacup

Zum letzten Mal in diesem Jahr wurden die U18-Sportler aus ganz Europa zum Europa-Cup nach Györ geladen. Aus dem Bezirk waren Lisa Grabner, Daniela Polleres und Marlene Hunger am Start. Grabner war nach ihrer Erkrankung noch nicht ganz fit, konnte sich in der Klasse bis 52 Kilogramm aber dennoch auf den neunten Platz kämpfen. Daniela Polleres (bis 70 Kilogramm) und Marlene Hunger (+70 Kilogramm) lieferten ebenfalls sehr gute Leistungen. Polleres musste sich trotz eines starken Kampfes schon vorzeitig verabschieden. Absolute Überraschung bei diesem Bewerb war aber Marlene Hunger. Für sie gab es zum ersten Mal eine Europacup-Medaille. In der Runde um Rang drei besiegte Hunger ihr Konkurrentin, die 15 Kilogramm mehr auf die Waage brachte, gekonnt mit einem Hüftwurf.

ASKÖ-Landesmeisterschaft

Sie sind an der Spitze. Bei den offenen Landesmeisterschaften haben die Wimpassinger bewiesen, dass sie der beste ASKÖ-Verein in ganz Niederösterreich sind. Sowohl in den Nachwuchs-, als auch in den Allgemeinen Klassen konnten zahlreiche Medaillen geholt werden. Insgesamt holten die Judoka des JC Wimpassing Sparkasse zwölf erste, sieben zweite und fünf dritte Plätze.