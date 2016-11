Die Hamburg Gymnastics – ein fixer Terminpunkt bei allen Kunstturnerinnen. Ebenfalls mit am Start Isabel Wöckl und die verletzte Linda Hamersak.

Beide Turnerinnen gingen für die ASKÖ Österreich-Mannschaft an den Start. Da jedoch das gesamte Team mit Verletzungen kämpfen musste und nicht alle überall eingesetzt werden konnten, waren drei Turnerinnen aus der Schweiz mit im Team.

Leistungen der Mädchen beeindruckten

Besonders aufregend war dieser Wettkampf für Isabel Wöckl. „Für sie war es der erste internationale Wettkampf in dieser Form“, so Trainerin Ines Hamersak. Aber dennoch konnten sich die Leistungen der Mädchen sehen lassen. Am ersten Tag landete die Mannschaft auf dem 14. Platz. Damit konnten sie sich jedoch nicht für das Finale qualifizieren. Aber bei den ASKÖ-Turnerinnen stirbt die Hoffnung zuletzt.

In zwei Gruppen hatten sie noch einmal die Chance auf den Einzug ins Finale. Ein paar Fehler am Sprung und am Stufenbarren haben dann jedoch den Finalplatz unmöglich gemacht. Dennoch schafften es die Sportlerinnen auf den tollen dritten Rang. „Ich bin stolz auf die Mädchen, sie haben sich gut präsentiert!“, zeigt sich Trainerin Ines Hamersak begeistert.