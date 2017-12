Sich auf der „Turnierleiter“ im Kunstturnen immer weiter nach oben kämpfen – genau das wollen die Nachwuchsturnerinnen des ATSV Ternitz. Mit der Teilnahme am Alpen Adria- und Alpen Kids Cup ist ihnen ein weiterer großer und internationaler Sprung gelungen.

Eine ganz besondere Wettkampfluft durfte der Nachwuchs in Klagenfurt schnuppern. Ganz besonders herausstechen konnten dabei Javza Ochirsukh und Nikolett Puruczki in Level zwei. Diese Klasse war von der Leistung her am stärksten besetzt. Als drittbeste Österreicherin konnte Ochirsukh durch eine starke Sprung- und Balkenleistung den hervorragenden siebenten Platz erreichen. Vereinskollegin Puruczki sicherte sich den tollen zehnten Platz. Sie konnte vor allem am Stufenbarren für die meisten Punkte sorgen.

Beim Alpen Adria Kids-Cup gingen für den ATSV Ternitz Nevi Stöhr, Viola Fuchs und Katherina und Johanna Glatz an den Start. Für sie war es der erste Wettkampf in diesem Format – dementsprechend groß war auch die Nervosität. „In einem riesigen Starterfeld von 50 Athletinnen haben unsere Sprösslinge einen beherzten Wettkampf geturnt“, ist Sektionsleiterin Ines Hamersak stolz auf deren Leistung. Unter der Betreuung von Pädagogin Laura Hamersak zeigten die Mädchen, was in ihnen steckte. Nevi erreichte den beachtlichen zwölften Rang, Katherina wurde 28. und Viola und Johanna erturnten sich die Plätze 40 und 43.