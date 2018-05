Der JC Wimpassing schwimmt auf einer regelrechten Erfolgswelle. Vor heimischer Kulisse konnten acht Landesmeistertitel gewonnen werden. Speziell die 17-jährige Lisa Grabner stach bei dem Wettbewerb heraus.

Cheftrainer Adi Zeltner weiß, was er an seinem Toptalent Lisa Grabner hat. Bisher kämpfte sie in der U18. Aufgrund ihres Talents wurde vom Verein entschieden, sie bereits in der U21 antreten zu lassen. Mit dementsprechendem Erfolg. Am Ende des Tages schaute für sie der Landesmeistertitel heraus. „Lisa ist jetzt endgültig in die Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm der U21 gewechselt und braucht jetzt einige Aufbaukämpfe, um in Zukunft auch in dieser Klasse international ganz vorne dabei sein zu können“, gibt Cheftrainer Adi Zeltner die Zielrichtung vor.

U21 wird von vielen Athleten dominiert

Die Altersklasse U21 wurde neben Lisa Grabner noch von vielen weiteren Athleten dominiert. Martin Morgenbesser, Andreas Wenisch und Bernhard Alber krönten ihre Darbietungen ebenso mit dem Erringen des Landesmeisterpokals. Zweiter wurden Stefan Morgenbesser und Lorenzo Angenent. Der Athlet Abdul Basir Alkozal landete auf dem dritten Rang.

In der U10 wurden Konstantin Pacher und Raphael Prober Landesmeister. Von der U12 konnte sich Hozan Arslan freuen. Niklas Weitzbauer erreichte in der U14 den Titel.