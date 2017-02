Und einmal mehr konnte sie beweisen, dass sie zu den Besten in ganz Österreich gehört. Die Grünbacherin Sophie Adrigan (1. SVG Hohe Wand) hat bei den bundesweiten Schüler- und Jugendmeisterschaften wieder zugeschlagen.

Sieben Medaillen geholt

Insgesamt konnten sieben Medaillen für den Bezirk geholt werden. Eine, die maßgeblich dazu beigetragen hat, war das Nachwuchstalent Sophie Adrigan. Im Einzeldistanzbewerb lag sie bei der Hälfte der Strecke noch auf dem zweiten Platz. Am letzten Kilometer hat Adrigan jedoch wieder ordentlich Gas gegeben und konnte sich den Titel in ihrer Klasse sichern.

Um nichts nach steht ihr die Teamkollegin Magdalena Scherz. Mit Platz drei hat sie sich den vierten Podestplatz in dieser Saison geholt. Ebenfalls gut unterwegs: Viktoria Scherz, die bei dem Rennen etwas mit ihrem Material haderte. „Ein nicht so guter Stieg ließ keine bessere Platzierung zu“, so Trainer Stefan Rosenberger. Am Ende landete sie dennoch unter den Top Ten.

Nicht weniger beherzt sind die männlichen Teamkollegen an den Start gegangen. Jan Bader konnte sein Rennen nicht spannender machen. Er musste gegen den Steirer Andres Verrpalu um Platz eins kämpfen. Nachdem dieser jedoch zu Sturz kam, ging der Meistertitel an den Bezirkssportler.

Ebenfalls am Start: Wolfgang Tauchner (ULV Kirchberg), Martin Esletzbichler und Niklas Pichler. Alle drei Athleten haben es in ihren Klassen unter die besten Zehn geschafft. Aber auch die allerjüngsten Teilnehmer haben gezeigt, was in ihnen steckt. Eine weitere Silbermedaille für den Bezirk konnte das Nachwuchstalent Anna Einhaus holen. Vereinskollegin Liv Stocker belegte nach einem sehr starken zweiten Streckenabschnitt den vierten Platz. Jonas Huber landete ebenfalls unter den Top Ten.