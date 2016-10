Bis ans Limit gehen. Das haben die Schüler der Neuen Mittelschule Ternitz auf jeden Fall gemacht. Sie waren bei den Landesmeisterschaften im Cross Country im Einsatz. Ausgetragen wurde der Bewerb im Akademiepark in Wiener Neustadt. „Das Gelände war dieses Mal weniger selektiv und so konnten die Schüler gut vorbereitet an den Start gehen“, so Melanie Hinum, Sporkoordinatorin der Neuen Mittelschule Ternitz.

Eine ganz beeindruckende Leistung konnte Caspar Bruckner (4d) liefern. Er konnte sich mit einer Topzeit den Landesmeistertitel in der Einzelwertung holen. Auch im Teambewerb lief der Ternitzer Schüler mit. Hier erreichte er mit seiner Mannschaft Platz fünf.

In den Teambewerben der ersten und zweiten Klassen landete die Burschenmannschaft auf dem sechsten Rang. Schnellster Ternitzer war dabei Tristan Schauer (2aS). Die Mädels erreichten den neunten Platz. Dabei war die Erstklässlerin Marlene Böhm die Schnellste in der Truppe. Auch die dritten und vierten Klassen gingen im Teambewerb an den Start. Hier konnten die Ternitzer den neunten und zwölften Platz ergattern.

Die Vorbereitungen für den nächsten Lauf sind schon voll im Gange. Die Schüler werden auch beim Stadtlauf in Ternitz an den Start gehen. (Mehr Infos siehe Artikel nebenan)