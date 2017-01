Konzentration und viel Kraft. Genau diese zwei Eigenschaften wurden bei der Militär-Weltmeisterschaft in der Schweiz von den Judoka gefordert. Mitten unter den zahlreichen Startern: Lukas Reiter und Michi Polleres vom JC Wimpassing Sparkasse.

In die Weltmeisterschaft wurde mit einem Teambewerb gestartet. Dabei konnten beide Bezirksathleten jeweils einen Punkt für Österreich ergattern. Tags darauf wurde es ernst. Die Vorrundenkämpfe standen am Programm. Lukas Reiter konnte sich dabei in der Klasse -73 Kilogramm weit besser in Szene setzen, als er es im Teambewerb getan hat. In einem spannenden Erstrundenkampf präsentierte sich Reiter zwar stark, musste sich jedoch überraschend geschlagen geben. Doch nach weiteren Siegen kam Reiter in eine Hoffnungsrunde.

„Hier konnte er zunächst einen wahren Siegeslauf starten“, so Pressesprecher Bernhard Lang. Seine ersten beiden Konkurrenten besiegte Reiter souverän mit Ippon durch Würgegriff. Auch aus dem dritten Kampf, den er gegen einen Schweizer führte, ging er als Gewinner hervor.

Und somit stand Reiter schon im Einzug zum Bronze-Match. Diesen hat er jedoch gegen einen zu starken Algerier verloren. Dennoch landete der Wimpassinger auf dem guten siebenten Rang.

Am letzten Tag ging Vereinskollegin Michi Polleres im Gruppenmodus auf die Matte. Doch bereits in der Gruppenphase musste sich die Bezirkssportlerin schon wieder verabschieden.