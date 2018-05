In Spital am Phyrn startete Kevin Maurer im Grenzland-Cup. Nach Regenfällen am Samstag standen für ihn am Sonntag zwei Rennen mit schwierigen Verhältnissen am Programm. Nach einem idealen ersten Rennen auf der schwierigen Supermoto-Strecke und dem staubigen Offroadteil, lief es im zweiten Lauf nicht nach Wunsch.

Gleich in der ersten Kurve nach dem Start beschädigte sich Maurer den Hebel der Fußbremse. In der Box versuchten die Mechaniker dann alles, um ihn wieder auf die Strecke zu schicken. „Leider fuhren nach dem Start alle auf die erste Kurve zu und mein Fußbremshebel verkeilte sich in dem ganzen Tumult und stand 90 Grad vom Fußraster weg. Es war unmöglich mit der verbogenen Bremse wie gewohnt zu fahren. Beim Boxenstopp versuchten wir, ihn noch gerade zu treten, dies funktionierte auch einigermaßen“, so Maurer selbst.

Mit mehr als einer halben Runde Rückstand begab sich Kevin Maurer auf Aufholjagd. Schon in den ersten zwei Runden konnte er einige Fahrer überholen, doch reichte das nicht, um nochmals an die Spitze zu kommen. Das zweite Rennen beendete er auf Rang sieben. „Rang fünf in der Gesamtwertung ist unter diesen Umständen allerdings super“, so Maurer.