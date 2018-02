Kegel um Kegel, Punkt um Punkt. Während die Partie der Superliga Damen von Beginn an eine klare Sache war, mussten die Herren in der höchsten Spielklasse Österreichs von Anfang an zittern.

„Jetzt ist wieder alles möglich“, zeigt sich Damen-Mannschaftsführer Hans-Jörg Genser nach dem Match gegen die Wiener begeistert. Vor allem Regina Grafl, die aufgrund von Leistungsschwankungen die letzten Matches in der Bundesliga absolvieren musste, zeigte wieder, was in ihr steckt. Mit 580 Kegel erzielte sie zwar nicht die beste Mannschaftsleistung, konnte für ihr Team aber einen Punkt holen. „Regina hat ihr Tief jetzt eindeutig überwunden!“, freut sich Genser über die gute Leistung.

Aber auch die restlichen Leistungen, besonders jene von Eva Sajko (625 Kegel), konnten sich sehen lassen. „Ich bin vollkommen zufrieden. Jetzt sind wir wieder auf dem zweiten Tabellenplatz und fahren voller Optimismus zum nächsten Match“, so Genser.

„Die Hoffnung ist noch da. Aufgegeben wird bei uns nur ein Brief!“Roland Schwarzer, Obmann des SK FWT Composites NK

Ein paar Nerven weniger hat Obmann und Teamleiter Roland Schwarzer nach dem Spiel der Superliga Herren. Auch sie traten, wie die Damen, gegen die SPG SKH/Post SV 1036 an. „Was soll ich dazu noch sagen?“, fehlten Schwarzer nach dem Spiel etwas die Worte. Obwohl die Herren 5:3 gewonnen haben, waren die Leistungen mancher Kegler alles andere als zufriedenstellend. „Es gelingt uns einfach nicht, eine kompakte Mannschaftsleistung zu liefern. Normalerweise müssten wir dieses Team mit 7:1 besiegen!“, gibt der Vereinsobmann offen und ehrlich zu. Dennoch konzentriert sich er mit seiner Mannschaft bereits auf die nächsten zwei Spiele: „Die werden nicht gerade einfach. Momentan liegen wir auf Platz drei. Die Hoffnung ist noch da. Aufgegeben wird bei uns nur ein Brief!“

Eine klare Niederlage mussten die Damen in der Bundesliga mit 2:6 gegen Kleinwarasdorf einstecken. Die Herren der BL durften hingegen über einen 7:1-Sieg jubeln.