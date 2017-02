Immer wieder müssen sie zeigen, was in ihnen steckt. Jahr für Jahr kämpfen sie bei den verschiedensten Bewerben um Medaillen. Jetzt standen die Österreichischen Meisterschaften in den Klassen U18 und U23 auf dem Programm. Für die Judoka des JC Wimpassing Sparkasse wieder eine Chance, sich mit den Besten aus ganz Österreich messen zu können.

An zwei Tagen haben die Bezirkssportler alles gegeben. Allen voran: Michaela Polleres. Sie kämpfte in der Klasse U23, wo sie sich mit vier Ipponsiegen ihren bereits neunten Titel sichern konnte.

Eine zweite Goldmedaille ging an Marlene Hunger, die im reinen Wimpassinger-Finale in der Klasse -70 Kilogramm gegen Vereinskollegin Daniela Polleres gewinnen konnte. Aber das war Hunger nicht genug. Am zweiten Wettkampftag ging sie erneut in einer höheren Gewichts- (-78 Kilogramm) und Altersklasse (U23) an den Start. Hier kämpfte sie sich bis ins Finale vor, musste sich dort jedoch geschlagen geben.

Lisa Grabner, gehandicapt durch eine Schulterverletzung, erreichte mit zwei Siegen und einer Niederlage den dritten Platz. Tags darauf holte sie mit nur einer Niederlage erneut den tollen dritten Platz.

Aber auch die Männer konnten bei den Österreichischen Meisterschaften tolle Leistungen liefern. Obwohl Lukas Reiter geschwächt durch einen Magen-Darm-Virus an den Start ging, schaffte er es fast bis ins Finale. Am Ende musste er sich mit dem dritten Platz begnügen. Vereinskollege Andreas Wenisch durfte sich ebenfalls über eine Bronzemedaille freuen.

Trainer Adi Zeltner: „Obwohl es so viele krankheitsbedingte Ausfälle gab, bin ich mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden!“