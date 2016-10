Traditionell finden seit dem Jahr 1988 in der dritten Wochen nach Ende der Olympischen Spiele am selben Ort die Paralympischen Spiele statt. Dabei gehen Sportler und Sportlerinnen mit körperlicher Behinderung im olympischen Modus an den Start – und werden nach dem gleichen „Protokoll“ wie die Olympische Spiele veranstaltet. 2016 war zum ersten Mal auch Triathlon als Olympischer Bewerb dabei.

Durch die strengen Qualifikationsrichtlinien waren bei dieser Premiere, leider keine österreichischen TriathletInnen vertreten – jedoch war der Neunkirchner Fritz Schwarz als Kampfrichter für Triathlon in Rio im Einsatz. Damit ist er der erste österreichische Triathlon-Kampfrichter der für Olympische Spiele nominiert wurde. Als österreichischer Vertreter eines dreißig-köpfigen Internationalen Kampfrichterteams wurde Schwarz bereits im Februar durch den Internationalen Triathlonverband (ITU) für diese Aufgabe nominiert und verbrachte dafür acht Tage an der Copacabana – zuständig war der Neunkirchner da für die Laufbewerbe.

Nach einer vierzehn Stunden Anreise stand nach dem Bezug der Zimmer im Olympischen Dorf und der offiziellen Einkleidung als erstes Highlight die Eröffnungsfeier im Maracana-Stadion am Programm. „Ein gigantisches Sportfest von fast vier Stunden mit vielen Showeinlagen, Samba-Musik und vielen Feuerwerken“, staunte Schwarz.

Die nächsten Tage waren mit „Business“ ausgefüllt, Material- und Ausrüstungschecks, Streckenkontrollen und -besichtigungen sowie vielen Meetings. „Los ging es täglich um 4.30 Uhr und selten wurde ein Tag vor 21 Uhr beendet“, war Schwarz voll gefordert.

An den beiden Wettkampftagen, Samstag Herren- und Sonntag Damenrennen, zeigte sich die Copacabana von ihrer schönsten Seite. Schwarz‘ Resümee: „Traumhaftes Wetter, tolle und spannende Wettkämpfe, ein fantastisches Publikum und grandiose Leistungen der Triathleten. Dank der Fairness der Parathleten hatten die Kampfrichter auch weniger Arbeit und konnten daher die Rennen etwas genießen.“

Sonntag nachmittags war für Schwarz das „Abenteuer“ Olympia zu Ende und er konnte noch einige der Sehenswürdigkeiten Rio’s besuchen, bevor es dann wieder auf einen langen Flug nach Hause ging.

„Trotz der anstrengenden Tage waren die Paralympics in Rio für mich eine grandiose Erfahrung, die lange in Erinnerung bleibt“, meint Schwarz.