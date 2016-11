Bis jetzt waren die Sportler des ARBÖ Sparkasse Neunkirchen fleißig unterwegs. Kommendes Wochenende, 26. und 27. November, stehen jedoch ganz besondere Renntage an: Die internationalen Radquerfeldeinrennen.

Das Besondere für die Bezirkssportler ist, dass sie dieses Mal die Veranstalter sind. Start und Ziel des Events befinden sich im Kinderwald in Ternitz.

Gleich am ersten Renntag, dem 26. November, geht es rund. Hier sind unter anderem die Altersklassen U17 und U23 am Start. Das erste Rennen wird um 11.30 Uhr Starten.

Das absolute Highlight wartet jedoch erst am zweiten Tag auf Zuschauer und Fahrer. Denn da gehen die Sportler der UCI C2 Grand Prix Elite an den Start. „Diese Fahrer sind dann schon wirklich sehr gut“, verspricht Pressesprecher Helmut Siraki. Auch aus dem Ausland werden wieder einige Sportkollegen am Start sein. „Unsere Nachbarn aus Tschechien werden mit dem Nationalteam anreisen“, so Siraki, der sich auf spannende Renntage freut.