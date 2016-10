Die Amateure des RC Sparkasse Neunkirchen Markus Willinger und Franz Petz gingen bei den österreichischen Meisterschaften in Kleinengersdorf bei Korneuburg an den Start. Gefahren wurde ein Kriterium.

Das Rennen gestaltete sich von Beginn an richtig schnell (Durchschnittsgeschwindigkeit 43 km/h), zusätzlich erschwerten die sommerlichen Temperaturen den Kampf um jeden Punkt. Markus Willinger wurde von Mannschaftskollegen Petz für den ersten Zwischensprint toll in Position gebracht. Willinger holte gleich zu Beginn wichtige Punkte, denn kurz darauf setzte sich eine Vierergruppe vom Feld ab. Willinger verpasste zwar die Fluchtgruppe, wurde am Ende dennoch starker Sechster, Petz zollte dem hohen Tempo Tribut und musste das Rennen frühzeitig aufgeben.

Auch Hans Bartl war an diesem Wochenende im Einsatz, nämlich beim Auftakt der Querfeldein-Saison in Stadl-Paura. „Der Kurs hatte es wirklich in sich“, berichtet Bartl. „Es waren einige kurze giftige Anstiege gefolgt von steilen Abfahrten und danach waren sehr engen Kurven zu bewältigen“, so Bartl weiter. Diese Herausforderung meisterte Bartl mit Bravour. Er belegte den 13. Gesamtrang in Mitten renommierter Elite- und Amateurfahrer.

Am Sonntag startete das RC Sparkasse-Duo Franz Petz und Hans Bartl bei der ersten Auflage des Kampstein Uphill Race. Das Rennen führte von Sankt Corona auf den Kampstein. Auf der sechs Kilometer langen Strecke mussten die Rennfahrer teils sehr steile Bergaufpassagen überwinden. Die beiden Neunkirchner platzierten sich im Vorderfeld. Petz wurde Fünfter, Bartl Sechster.