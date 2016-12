Ende Oktober standen die Wettkampfsterne für die Linda Hamersak alles andere als gut. Nach einem schweren Fehler im Training hat sich die junge Bezirkssportlerin gleich zwei Brustwirbelkörper gebrochen. Doch ans Aufgeben hat sie auch damals nicht gedacht.

Vor rund zwei Wochen stand Hamersak schon wieder in Hamburg am Start und konnte dort gemeinsam mit Kollegin Isabel Wöckl gute Ergebnisse erzielen. Nach ihrer Verletzung hat sich Hamersak mit einem eigenen Krafttraining fit gehalten. Um auch den Kampfgeist nicht ganz zu verlieren, waren sie jetzt bei den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften mit dabei.

Verletzungsbedingt startete sie jedoch nur am Balken. Dort konnte Hamersak auch ohne große Akrobatik eine erstaunlich hohe Wertung erturnen. Am Ende erreichte sie sogar noch den sehr guten fünften Platz. „Ab Jänner wird Linda, wenn alles gut geht, dann wieder das volle Training aufnehmen können und sich auf die österreichischen Mannschaftsmeisterschaften im März vorbereiten“, so Trainerin und Mutter Ines Hamersak.

Aber auch ihre Vereinskolleginnen vom ATSV lieferten bei den Meisterschaften tolle Ergebnisse. Isabel Wöckl holte den dritten Platz im Mehrkampf. Javza Ochirsukh überzeugte am Balken und am Boden und erkämpfte somit Silber und Bronze. Nikolett Puruzki verpasste mit Platz vier nur ganz knapp das Stockerl.