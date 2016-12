Sie ist wieder da! Sarah List, die aufgrund von drei Kreuzbandrissen zweieinhalb Jahre lang pausieren musste, meldete sich in der Vorwoche mit hervorragenden Leistungen zurück.

Den allerersten Einsatz hatte List beim FIS-Slalom in Gaal. „Die Teilnahme war eigentlich dazu gedacht, dass Sarah wieder ins Getriebe kommt“, erzählt der stolze Papa, Martin List, der NÖN Neunkirchen am Telefon. Schlussendlich schaffte es die ehrgeizige Athletin sogar aufs Stockerl und erreichte Rang drei. „Und das hat für Aufsehen gesorgt, weil es niemand erwartet hat. Sie ist wirklich ausgezeichnet gefahren“, streut der Vater seiner Tochter verbal Rosen.

Fiel Sarah List schließlich tags darauf aus, konnte sie am Freitag bereits ein weiteres Mal aufzeigen: Beim ersten FIS-Riesentorlauf in Sankt Lambrecht nach ihrer Verletzungspause fuhr sie bei starkem Starterfeld auf Platz acht. „Das ist ihr bestes Punkteergebnis ihrer Karriere, das war äußerst überraschend“, kommentiert Martin List den mustergültigen Erfolg. Und auch am Samstag konnte die Skisportlerin im ersten Durchgang mit Rang sieben ein durchaus gutes Ergebnis einfahren, ehe sie in Durchgang zwei leider ausfiel.

Fazit? „Ich bin sehr zufrieden, aber die Läufe haben mir auch gezeigt, dass da durchaus noch Luft nach oben ist“, zieht eine fröhliche Sarah List Bilanz. „Ich war nervös, weil ich zeigen wollte, dass ich wieder da bin“, meint sie.

Ihren nächsten „Auftritt“ hat das Ski-Talent dann übrigens am Mittwoch, 28. Dezember beim Weltcup-Spektakel am Semmering: Beim Slalom wird sie als Vorläuferin die Piste hinunterwedeln...