Es ist ein nicht alltäglicher Sport, den sich die beiden Puchberger Renate Barwik und Sebastian Knotzer da ausgesucht haben. Die beiden Sportler stecken derzeit mitten in Vorbereitungen für die nahende Europameisterschaft – im Schlittenhundesport.

Von 18. bis 20. November geht in Ottenschlag die EM über die Bühne, bereits in der Vorwoche nahmen beide an einem Rennen im nördlichen Waldviertel teil – inklusive guter Platzierungen.

Bei der Europameisterschaft starten beide in der Kategorie „Mitteldistanz“, die rund 18 Kilometer beträgt und an drei Tagen hintereinander gefahren werden muss.

Für den Puchberger Sebastian Knotzer – unter anderem als Pressesprecher der örtlichen Feuerwehr tätig – ist der Schlittenhundesport „die beste Entspannung“, wie er sagt: „Ich bin vor zwei Jahren auf den Schlittenhundesport gekommen, da bekam ich meinen ersten Husky und wollte ihn artgerecht auslasten, dann hats nicht lange gedauert und ich bin vom ,Huskyvirus‘ infiziert geworden.“ Außerdem, so Knotzer weiter, würde man bei einer Fahrt rundherum alles viel intensiver wahrnehmen.

Nun gilt es, sich optimal auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Den letzten Feinschliff für die beiden Huskyteams gibt es in heimatlichen Gefilden – bei winterlichen Temperaturen.