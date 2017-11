Dass Veronika Aigner eine Kämpferin ist, das hat sie schon mehrmals in ihrem Leben unter Beweis gestellt. Jetzt gelang der sehbehinderten Skisportlerin ein weiterer Sprung in ihrer noch jungen Karriere.

„Besser hätte es nicht sein können“, freut sich Petra Aigner mit ihrer Tochter über die letzten Erfolge. Vroni ging zusammen mit Schwester Lisi – sie fungiert als Guide – bei den World Para Alpin Skiing-Rennen an den Start. Hier ging das Duo bei zwei Slaloms an den Start. Ohne große Überraschung haben Vroni und Lisi Aigner diese mit überaus viel Vorsprung gewonnen.

Was dann aber doch eine Überraschung war, ist die Teilnahme am Europa Cup. „Eigentlich ist Vroni dafür noch zu jung. Aber als der Jahrgang kurzfristig um ein Jahr herabgesetzt wurde, durfte sie dann mitfahren“, erklärt Petra Aigner. Und so fuhr Vroni ihren allerersten Europa Cup-Slalom und das nicht ohne Erfolg. Denn sie wurde wieder Erste.