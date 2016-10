128 Mannschaften wollten nur das eine – den Niederösterreich Cup gewinnen. Am Ende konnte ein Team aus dem Bezirk den begehrten Pokal in seinen Händen halten.

„Beim Niederösterreich Cup wird nach dem Modus ‚Best of Seven‘ gespielt“, erklärt Karl Reiterer vom ESV Hintenburg. Das heißt, man muss in der Qualifikation vier Mal siegen, damit man in die nächste Runde kommt. Bis ins Finale haben es dann schlussendlich der ESV Klauser und der ESV Hintenburg geschafft. „Es wurde dann per Münzwurf entschieden, in welche Stocksporthalle das Finale ausgetragen wird“, so Reiter weiter.

Und so hat die Münze entschieden, dass es für die Hintenburger eine Auswärtspartie werden wird. Doch das hat Stimmung kein bisschen getrübt. „Wir haben dann schon für die richtige Kulisse gesorgt“, muss Karl Reiterer schmunzeln, der zusammen mit den Stocksportfans die Bezirksmannschaft anfeuerte. Beim ersten Spiel waren beide Mannschaften noch nervös. Die Hintenburger mussten gleich zu beginn eine 22:0-Schlappe einstecken.

Doch davon haben sie sich nicht einschüchtern lassen. Die Mannschaft des ESV Hintenburg rund um Teamleiter Christoph Strobl nahm nocheinmal ihre ganze Kraft zusammen und machte es dem Klauser ESV alles andere als leicht. In den nächsten vier Spielen waren die Hintenburger unschlagbar und konnten so schlussendlich auch den Niederösterreich Cup gewinnen.