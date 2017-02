Er feierte vor knapp zwei Wochen seinen 17. Geburtstag. Markus Rothberger hat in seinen jungen Jahren im Stocksportbereich schon viele Siege geholt. Jetzt gelang dem jungen gebürtigen Winzendorfer, der für die SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen spielt, das Unglaubliche. Bei den Europameisterschaften in der Schweiz wurde er doppelter Europameister.

Mit zarten acht Jahren hat Rothberger erstmals in die Welten des Stocksports geschnuppert. Dass er es einmal so weit bringen würde, damit hat nicht einmal der 17-Jährige selbst gerechnet. Knapp neun Jahre später steht er bei den Europameisterschaften. Unter die ersten drei zu kommen wäre toll, rechnen wird aber keiner damit. „Es war eine vollkommende Überraschung“, zeigt sich der Obmann der SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen, Michael Hechtl stolz. Seit September 2016 spielt Rothberger bei ihnen – eine Verstärkung, die wohl jeder Verein gern hätte.

Zurück zu den Europameisterschaften: Im Einzelbewerb schrammte der junge Stockschütze mit Platz vier nur knapp am Podest vorbei. Dafür war die Freude in den Mannschaftsbewerben, darunter auch ein Zielbewerb, umso größer. Hier landete Rothberger, gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem Nationalteam, zwei Mal auf dem ersten Platz. Ein Erfolg, mit dem keiner so schnell gerechnet hätte.

Der Winzendorfer konnte aber schon mehrmals durch gute Leistungen bei Europa- oder sonstigen Meisterschaften auffallen. Doch jetzt darf der 17-Jährige erst einmal verdient in die Winterpause gehen.