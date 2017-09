Dominic Thiem sorgte in den letzten Monaten für einen Hype in der Tennis-Welt. Viele Nachwuchstennisspieler wollen genau das erreichen, was er bis jetzt geschafft hat.

Eine von diesen Jugendlichen ist Florentina Harather aus Schwarzau am Steinfeld. Sie war bei Niederösterreichischen Jugendlandesmeisterschaften am Start. Bereits die erste Runde in der Klasse U12 konnte sie ohne große Probleme für sich entscheiden. Im entscheidenden Finale konnte sie sich ebenfalls behaupten und so den Landesmeistertitel holen.