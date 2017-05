Letztes Wochenende nahm das Trialtalent aus dem Bezirk, Marco Mempör, erstmals in der Youth Champions Klasse bei der EM in den Niederlanden teil. In Zelhem belegte der 15-Jährige gleich den neunten Platz in der schwierigsten Klasse bis 16 Jahre.

In der letzten Saison fuhr Mempör in der einfacheren Youth International Klasse, fuhr dort einige Podestplätze ein und wollte daher in diesem Jahr einen Schritt nach oben machen. Das Ziel in diesem Meisterschaftsjahr war ein Platz unter den Top-Ten, welches bereits jetzt geschafft wurde. Damit ist er auch der erste Österreicher seit langem, dem das gelingt. „Ich hatte leider die erste Startzeit in meiner Klasse gezogen. Dies war in den ersten Sektionen ein großer Nachteil, da ich keinen anderen Fahrer vor mir hatte, welchem ich zusehen konnte und die Sektionen waren noch nass vom morgendlichen Regen, welche dann auftrockneten. In der Sektion fünf hatte ich meine erste fehlerfreie Fahrt“, so Marco selbst über seine Leistung.

Sein Talent bewies der junge Trial-Fahrer in der elften Sektion, die nur der Sieger Oliver Smith und er mit drei Punkten bezwingen konnte. Auch sein Vater Marco Mempör, der großen Anteil an dem Erfolg hat, sieht noch mehr Potenzial: „Das Motorrad von Marco ist derzeit nur zu 80 Prozent wie er es braucht, dies war in Niederlanden schon ein Nachteil. Trotzdem: Den neunten Platz zu erreichen ist super. Das Motorrad wird in den nächsten Wochen noch von Beta am Motor und der Kupplung überarbeitet und so sollte es bis zur WM in Spanien dann so sein, wie Marco es für diese schweren Sektionen auch benötigt.“

Im Jahr 2017 fährt der junge Marco Mempör auch erstmals die WM-Läufe, die in drei Wochen in Spanien starten. Bereits am Wochenende startet Marco Mempör bei den Österreichischen Meisterschaften in Retz (6. und 7. Mai).