„Es war am Beginn eigentlich nur Spaß“, so Gerhard Ruhs vom ATSV Ternitz. Doch aus diesem Spaß wurde schnell Ernst. Die ehemalige Bundesligamannschaft machte beim Niederösterreich-Cup mit und schaffte es, entgegen aller Erwartungen, tatsächlich ins Finale.

Training? Dieses Wort fehlte den ehemaligen Bundesligaspielern in ihrem Wortschatz. Volleyball wurde von ihnen als reiner sportlicher Ausgleich zum Alltag gesehen. Doch schon nach dem ersten Match im NÖ-Cup war klar, sie haben es noch immer drauf. Dann stand das große Spiel zum Einzug ins Finale bevor.

Die ATSVler bekamen es auch gleich mit einem Gegner zu tun, der es in sich hatte – der ehemalige Cupsieger Amstetten. Dieser rückte gleich mit fünf Bundesligaspielern an und hat es den Ternitzern alles andere als leicht gemacht. Am Ende mussten sich die Bezirksspieler auch wie erwartet geschlagen geben. Die eigentliche Wende kam tags darauf. Da die Amstettener mit mehr Bundesligaspielern am Feld waren als erlaubt, stand nun der ATSV Ternitz im Finale. Für die Volleyballer aus dem Bezirk eine Wahnsinns-Chance.

Im großen Finale standen die Ternitzer dem Landesmeister aus Aschbach gegenüber. Das fehlende Training hat sich spätestens jetzt bemerkbar gemacht. „Wir haben toll gefightet, aber wir mussten die Übermacht der Gegner klar akzeptieren“, so Kapitän Klaus Graser. „Trainer“ Gerhard Ruhs meint zu dieser Partie: „Ohne Training gegen eine derartige Mannschaft ist nichts zu holen. Wir sind aber sehr stolz auf das erreichte Finale in dieser Saison – mit kaum Training!“

Somit hat der ATSV neben zwei goldenen und einer bronzenen Medaille nun auch eine Silberne in seiner Sammlung.