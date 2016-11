„Es hat sich alles erledigt“, beruhigt Franz Steiner, Chef-Organisator. Nach dem Stromausfall im Panhans und Co. schien auch der Weltcup in Gefahr zu sein.

Denn nicht nur einige Hotels, sondern auch die Bergbahnen gehören zur Panhans-Gruppe. Doch Angst vor einem erneuten Stromausfall hat Franz Steiner keine: „Ich weiß nicht, was da los war, aber es hat sich jetzt wieder alles geklärt!“

Die Vorbereitungen für den Damen-Weltcup am 28. und 29. Dezember laufen bereits auf Hochtouren. „Momentan haben wir noch viel Büroarbeit und Management“, erzählt der Organisationskomiteechef der NÖN Neunkirchen. Tribünen und auch die TV-Bühnen stehen schon.

30 Schneekanonen stehen bereit

Jetzt heißt es nur noch: beschneien. Doch das geht nur, wenn die Temperaturen auch entsprechend niedrig sind. „Ich habe jetzt noch eine Runde am Hirschenkogel gedreht und es schaut recht gut aus“, zeigt sich Steiner optimistisch. Noch diese Woche soll es wieder kälter werden und dann ergreifen die Weltcup-Organisatoren die Chance. „Es stehen 30 Schneekanonen bereit“, so Steiner.

Dass der Weltcup erneut abgebrochen werden muss, glaubt der Chef-Organisator jedenfalls nicht. Er zeigt sich optimistisch: „Es wird alles so ablaufen, wie wir es geplant haben. Da bin ich mir ziemlich sicher!“

Informationen:

Zeitplan

Am 28. Dezember findet der Riesenslalom der Damen statt. Startzeiten um 10.30 und 13.30 Uhr.

Am 29. Dezember wird der Nachtslalom ausgetragen. Startzeiten um 15 und 18 Uhr.

Karten

Tickets für beide Rennen sind unter www.oeticket.com ab 17 Euro erhältlich. Zudem kann man sich auch First Class Tickets für den „Ski Austria Weltcup Club Alpin“ unter www.oesv.at sichern. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen VIP-Bereich geben. Um 150 Euro pro Person gibt es an beiden Tagen einen VIP-Service.

Anreise

Empfohlen wird die Anreise mit dem Kombi-Ticket der ÖBB. Für 29 Euro bekommt man ein Kombi-Ticket, in dem die Hin- und Rückreise von jedem Bahnhof in Österreich sowie ein Eintritt für ein Rennen nach Wahl inkludiert sind. Wer mit dem Auto anreist, kann an der S6 parken und mit einem gratis Shuttlebus zum Zielbereich gebracht werden.