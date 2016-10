Bereits mit 14 Jahren stand An-dreas Levenko in der 2. Bundesliga an der Platte. Damals noch für den Badener AC. Mittlerweile gehört der Schützling der Werner-Schlager-Akademie in Schwechat zu den Leistungsträgern beim Bundesligisten Wels.

Unter den strengen Augen von Papa Dmitriji steht der mittlerweile 18-Jährige „praktisch jeden Tag an der Platte, vier, fünf Stunden Training sind die Regel, wenn ein Großereignis vor der Tür steht.“ Weil Levenko senior als Tischtennistrainer aktiv war, wurde dem gebürtigen Weißrussen die Leidenschaft für die kleinen fliegenden Bälle praktisch in die Wiege gelegt. „Mit dem Sport bin ich sehr früh in Kontakt gekommen, es hat mir sofort Spaß gemacht.“

„Das war ein unglaubliches Gefühl.“

Bei der Junioren-EM im Sommer feierte Levenko seinen bislang größten Erfolg. Zum dritten Mal in Folge schaffte er es bei einer Europameisterschaft aufs Stockerl – diesmal allerdings bis auf Platz zwei. Erst der Franzose Alexandre Cassin war bei den Titelkämpfen in Zagreb eine Nummer zu groß. Just an seinem 18. Geburtstag holte sich Levenko Silber. „Das war ein unglaubliches Gefühl.“

Seine EM-Premiere bei den Erwachsenen war schon beschlossene Sache – bis ihn eine Verletzung stoppte. Levenko muss noch warten. Und weiterarbeiten. Für sein großes Ziel: Olympia 2020. Sein Vorbild hat er stets vor Augen. Werner Schlager hat’s vorgemacht.