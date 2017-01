Der 23-jährige Lichtenwörther besiegte am Dienstag in seinem Auftaktmatch den Deutschen Jan-Lennard Struff nach 2:54 Stunden 4:6,6:4,6:4,6:3. Um den Einzug in die dritte Runde geht es für den Weltranglisten-Achten gegen den Portugiesen Joao Sousa oder den Australier Jordan Thompson.

Einen souveränen Turnierauftakt legte der Weltranglistendritte Milos Raonic hin. Der Kanadier fertigte den Deutschen Dustin Brown in 1:33 Stunden mit 6:3,6:4,6:2 ab. Raonic servierte dabei gleich 18 Asse und verlor kein Aufschlagspiel. Titelverteidiger Novak Djokovic (2) sollte nach 10.00 Uhr MEZ sein erstes Spiel absolvieren.

Bei den Damen hat die sechsfache Melbourne-Siegerin Serena Williams die erste Runde mit einem klaren 6:4,6:3 gegen die Schweizer Nachwuchshoffnung Belinda Bencic überstanden und wahrte damit ihre Chance, zur Rekordsiegerin in Grand-Slam-Turnieren aufzusteigen. Williams hatte in Wimbledon mit ihrem 22. Grand-Slam-Titel den Major-Rekord der Deutschen Steffi Graf egalisiert, bei einem Sieg in Melbourne würde sie zur alleinigen Rekordhalterin auf diesem Gebiet. In der zweiten Runde wartet die Tschechin Lucie Safarova, die derzeit auf Platz 61 der Weltrangliste liegt, aber auch schon in den Top Ten war.

Nachdem die Weltranglistenerste Angelique Kerber bereits am Montag ihr Auftaktspiel überstanden hatte, zog am Dienstag noch eine weitere Mitfavoritin in Runde zwei ein. Die Nummer fünf der Welt, die Tschechin Karolina Pliskova, besiegte in nur 60 Minuten die Spanierin Sara Sorribes Tormo 6:2,6:0.