Österreicher fahren als klare Außenseiter zur EM.

Österreich entsendet zur am Dienstag beginnenden Badminton-Team-EM in Kasan nur eine junge Herren-Mannschaft. Philip Birker (NÖ), Philipp Draxler (ST), Michael Giesinger (V), Jakob Sorger (NÖ), Dominik Stipsits (NÖ), Luka Wraber (B) und Roman Zirnwald (NÖ) bekommen es in der Gruppe 5 mit Vizeeuropameister Frankreich, der Ukraine und Litauen zu tun.

"Bis auf Litauen sind wir klarer Außenseiter", betonte ÖBV-Nationaltrainer Oliver Pongratz vor der Abreise. Dänemark ist sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Titelverteidiger. Die besten vier EM-Teams qualifizieren sich für die Finalrunde der Mannschafts-WM Mitte Mai in Bangkok.