Österreicher gewannen ABL All-Star Game .

Die heimischen Akteure haben sich in der 22. Auflage des All-Star Games der Basketball-Bundesliga (ABL) gegen die Auswahl der besten Legionäre durchgesetzt. Die "Austrians" behielten am Sonntag in Traiskirchen gegen die "Internationals" mit 106:99 (46:55) die Oberhand.