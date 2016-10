Stefanie Schwaiger trainiert wieder. Vorwiegend in der Kraftkammer, denn neue Partnerin hat die Großglobnitzerin nach wie vor keine. Mit wem Schwaiger zukünftig ein Team bilden soll, entscheiden nicht wie bisher die Spielerinnen allein, sondern federführend der Verband. Als „Gegenleistung“ sollte der ÖVV Trainer und einen Hauptsponsor beistellen. Letzteres gestaltet sich schwierig, weshalb sich der Verband offensichtlich auch mit der Benennung der Teams noch nicht aus der Deckung wagt.

Schwaiger soll mit Schützenhöfer spielen

Dabei scheint es klar, dass Schwaiger künftig mit Katharina Schützenhöfer spielen soll. „Sie hat als Einzige das Potenzial, nur mit ihr macht es Sinn“, stellt die Waldviertlerin klar. Dass alles so lange dauert, macht Schwaiger aus zwei Gründen ziemlich grantig. „Schützenhöfer hat noch nie wirklich professionell trainiert. Es beginnt sportlich praktisch bei null. Sie will es aber probieren und ich will das auch, weil ich das Potenzial sehe, aber es ist fünf vor zwölf. Wir sollten endlich loslegen!“, glaubt Schwaiger, dass bei einer Zusammenarbeit mit der 23-jährigen Steirerin viel Arbeit wartet.

Noch schwieriger gestaltet sich die Finanzierung des Projekts. Anstatt eines Hauptsponsors will der Verband jetzt doch nur einen Armsponsor stellen. Um den Rest müssen sich weiter die Athleten kümmern. Schwaiger schüttelt den Kopf: „Es ist unglaublich schwierig, das jetzt noch für die nächste Saison hinzubekommen.“ Dabei wäre die Waldviertlerin hochmotiviert, weiter auf Top-Niveau zu spielen, allerdings nicht um jeden Preis: „Nur wenn das Paket passt. Auf der Tour werden die Preisgelder halbiert. Wenn man dann nicht viel gewinnt und das Projekt nicht mit Sponsoren abgesichert ist, dann kann es ganz schnell bitter werden. Bis Mitte November muss alles stehen, sonst lasse ich es!“

Zum Thema

Von 2001 bis 2014 bildete Stefanie Schwaiger (30) mit ihrer älteren Schwester Doris (31) das erfolgreichste Duo im österreichischen Frauen-Beachvolleyball.

Gemeinsam erreichten sie zwei 5. Plätze bei Olympischen Spielen (2008 und 2012) und gewannen 2013 in Klagenfurt den EM-Titel.

Nach dem Rücktritt von Doris im Mai 2014 spielte Stefanie seit Juli 2014 gemeinsam mit Barbara Hansel. Nach verpasster Olympia-Qualifikation 2016 beendete Hansel ihre Karriere. Seither ist Stefanie Schwaiger auf Partnersuche.