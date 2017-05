Ein wesentliches Ziel in der „Sportstrategie 2020“ ist es, die Niederösterreicher in Bewegung zu bringen und sportlicher zu machen. Nur rund ein Drittel der Bevölkerung treibt regelmäßig Sport. Damit liegt Niederösterreich unter dem europäischen Durchschnitt (41 Prozent). Das soll sich schleunigst ändern. Gelingen soll das jetzt auf spielerische Art und Weise.

Mit der NÖ-Challenge dokumentiert das Sportland NÖ mit Hilfe einer App von Runtastic und in Zusammenarbeit mit den beiden Gemeindevertreterverbänden jede Minute der Bewegung und schreibt es einem Bewegungskonto gut. Die Gemeinden treten im sportlichen Wettstreit gegeneinander an.

Mitmachen kann jeder, ganz egal, ob er gerne wandert, läuft, Fahrrad fährt oder mit den Nordic Walking-Stecken unterwegs ist. „Mit diesem flächendeckenden Wettbewerb wollen wir alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, von jung bis alt, zur regelmäßigen Bewegung motivieren“, beschreibt Sportlandesrätin Petra Bohuslav die Aktion.



Siegerehrung beim Wachau-Marathon

Los geht’s am 1. Juni. Abgerechnet wird am 17. September, dem Tag des Wachau-Marathons, in dessen Rahmen auch die Sieger ausgezeichnet werden. Die Ortschaften mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten pro Einwohner werden ebenso geehrt, wie die jeweils drei aktivsten Gemeinden in den vier Kategorien (siehe unten). Für die aktivsten Sportler gibt es zudem wertvolle Sachpreise zu gewinnen.

Den hohen Stellenwert von Sport und Bewegung in den Gemeinden betont auch der Präsident des NÖ Gemeindebundes Alfred Riedl: „Wir sind hier gerne Kooperationspartner und freuen uns, wenn viele mitmachen – im eigenen Interesse für nachhaltige Gesundheitsförderung, Vorsorge und Vitalität.“ Auch der Präsident vom Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter, Rupert Dworak, ist von der NÖ-Challenge begeistert: „Die Basis für Sport und Bewegung wird in unseren Gemeinden mit ihren zahlreichen Vereinen gelegt, weshalb es mich sehr freut, dass mit der NÖ-Challenge eine Aktion gestartet wurde, welche die Menschen gemeindeübergreifend zur Bewegung motiviert. Gleichzeitig wird mit dieser Form des Wettbewerbs auch auf die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft reagiert.“

Weitere Infos auf www.noechallenge.at

Die NÖ-Challenge: So geht’s

Zeitraum: 1. Juni bis 17. September (Preisverleihung beim Wachau-Marathon).

1. Schritt: „Runtastic-App“ auf das Smartphone laden.

2. Schritt: Auf www.noechallenge.at zum Wettbewerb anmelden.

3. Schritt: Sport treiben und sich so viel wie möglich bewegen. Jede sportliche Minute wird von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gutgeschrieben.

Kategorien: Abgerechnet wird in vier Kategorien (0 - 2.500 Einwohner, 2.501 - 5.000 Einwohner, 5.001 - 10.000 Einwohner, über 10.000 Einwohner).