Der 24-jährige Niederösterreicher holte zum zweiten Mal nach 2016 in Buenos Aires den Turniersieg und seinen insgesamt neunten Karriere-Titel auf der ATP-Tour.

Der Ranglistensechste bezwang im Endspiel den Slowenen Aljaz Bedene 6:2,6:4 und ist damit in der argentinischen Hauptstadt weiter unbesiegt.

Für Thiem war es der erste Turniersieg nach jenem in Rio de Janeiro am 26. Februar 2017. Der wurde neuerlich auf seinem Lieblingsbelag Sand fixiert, auf dem er zuvor auch schon in Nizza, Umag, Gstaad (jeweils 2015), Buenos Aires und Nizza (jeweils 2016) sowie eben Rio triumphiert hatte. Nur in Acapulco (2016/Hartplatz) und Stuttgart (2016/Rasen) konnte Thiem bisher auf einem anderen Belag einen Turniersieg feiern.

101.360 Dollar Preisgeld

Als Belohnung für sein positiv beendetes 14. Karriere-Finale kassierte der bei dem mit 568.190 Dollar dotierten Turnier topgesetzte Akteur ein Preisgeld von 101.360 Dollar. In der Rangliste wird Thiem nächste Woche weiter auf Rang sechs aufscheinen, sich aber etwas näher an den Deutschen Alexander Zverev heranschieben.

Thiem vergab im Estadio Guillermo Vilas gleich zu Beginn zwei Breakchancen, ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Nach Breaks zum 3:2 und 5:2 war der erste Satz vorentschieden. Der Lichtenwörther verwertete in der Folge bei eigenem Aufschlag seinen zweiten Satzball zum 6:2 nach etwas mehr als 36 Minuten.

Zu Beginn des zweiten Satzes fehlte Thiem wie auch schon in Durchgang eins die Effizienz, diesmal ließ er vier Chancen liegen, Bedene den Aufschlag abzunehmen. Deshalb blieb es bis zum 4:4 spannend und ausgeglichen. Zum 5:4 gelang Thiem aber das entscheidende Break. Diesen Vorteil ließ er sich nicht mehr nehmen. Nach fast exakt eineinhalb Stunden und einem abgewehrten Breakball nach zwei vergebenen Matchbällen im letzten Game war der Zweisatzsieg beim ATP-250-Event in der Tasche.

Gegen den im Ranking auf Position 51 liegenden Bedene hat Thiem damit auf der Tour weiter eine weiße Weste, entschied auch das dritte Duell für sich, das zweite in diesem Jahr nach einem 7:5,6:4-Erfolg im Doha-Achtelfinale. Nur auf Challenger-Ebene ist es dem Slowenen bisher gelungen, den ÖTV-Star zu besiegen. Der 28-jährige Bedene verlor auch sein drittes Karriere-Finale nach jenen in Chennai (2015) und Budapest (2017).

Turnier ohne Satzverlust

Thiem blieb im gesamten Turnier, in das er nach einem Auftakt-Freilos erst im Achtelfinale eingestiegen war, ohne Satzverlust, behielt dabei vor Bedene auch gegen Horacio Zeballos (ARG), Guido Pella (ARG) und Gael Monfils (FRA) die Oberhand. Österreichs Aushängeschild kann deshalb nun mit viel Selbstvertrauen an das Unternehmen Titelverteidigung in Rio herangehen.

Bereits nächste Woche geht es bei dem ATP-500-Turnier in Brasilien weiter. Thiem ist hinter dem Kroaten Marin Cilic als Nummer zwei gesetzt und bekommt es in der ersten Runde mit dem Serben Dusan Lajovic zu tun, gegen den er alle drei bisherigen Duelle gewonnen hat.