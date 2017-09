Der Weltranglisten-Siebente war im Play-off der Europa-Afrika-Zone I gegen die Nummer 707 im ATP-Ranking, den 20-jährigen Bogdan Borza, mehr als eine Nummer zu groß und siegte 6:2,6:2,6:4. Österreich fehlt damit gegen Rumänien nur noch ein Punkt zum Sieg, der am Samstag im Doppel geholt werden soll.

Thiem spielt am Samstag (14.00 Uhr) an der Seite des Doppelspezialisten Philipp Oswald gegen US-Open-Doppel-Champion Hora Tecau und Nicolae Frunza um den nötigen dritten Punkt zum Klassenerhalt. Das Doppel der Gäste galt aber schon vor Beginn des Länderkampfs als die größte Hürde für Thiem und Co.