Werder Bremens Mittelfeldspieler Florian Grillitsch und Austria-Wien-Kicker Tarkan Serbest sagten am Montag ab. Grillitsch hat Rückenprobleme, Serbest macht eine Oberschenkelzerrung zu schaffen. Nachnominiert wurde vorerst nur Florian Sittsam.

Der 21-jährige Wiener-Neustadt-Spieler wird nun ins Teamcamp in Bad Erlach einrücken, wo sich die Gregoritsch-Truppe seit Sonntag vorbereitet. Das Hinspiel gegen Spanien steigt am Freitag (18.30 Uhr) in der NV-Arena in St. Pölten. Quali-Stützen wie Louis Schaub, Michael Gregoritsch oder Valentino Lazaro sind da nicht dabei, weil sie mittlerweile ins ÖFB-A-Team aufgerückt sind. Mattersburg-Goalie Markus Kuster hatte bereits am Freitag wegen einer Ristverletzung abgesagt.