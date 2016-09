In der Fahrer-Gesamtwertung liegt Rosberg zwei Zähler hinter Titelverteidiger Hamilton. Der Deutsche startet am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky) sein 200. Formel-1-Rennen. Sein Landsmann Sebastian Vettel erlebte im Quali-Ausscheidungsrennen eine bittere Enttäuschung. Der Singapur-Vorjahressieger schied nach Problemen mit der Aufhängung seines Ferrari bereits in der ersten K.o.-Runde als Letzter aus.