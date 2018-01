Auf Grand-Slam-Ebene war es sein sechstes, nur in Paris musste er noch nie über die volle Distanz. Ein Comeback nach 0:2-Satzrückstand hatte Thiem schon in der zweiten US-Open-Runde 2014 gegen den Letten Ernests Gulbis geschafft.

Gegen Juan Martin del Potro verlor er hingegen zuletzt bei den US Open im Achtelfinale nach 2:0-Satzführung. Weitere zwei seiner damit insgesamt acht Fünfsatzpartien in seiner Karriere hat Thiem im Davis Cup gespielt. Bei der 2:3-Niederlage 2015 gegen die Niederlande in Kitzbühel unterlag er Thiemo de Bakker 3:6,6:4,7:6,3:6,4:6. Beim 4:1 2016 gegen Portugal im Guimaraes besiegte Thiem Gastao Elias 3:6,7:5,6:3,1:6,7:6. Die Fünfsatzbilanz des 24-Jährigen steht damit bei 4:4.

Die Fünfsatzmatches von Dominic Thiem bei Grand-Slam-Turnieren: US Open 2014/2. Runde: Thiem - Ernests Gulbis (LAT) 4:6,3:6,6:4,6:3,6:3 Wimbledon 2015/2. Runde: Fernando Verdasco (ESP) - Thiem 5:7,6:4,5:7,6:3,6:4 US Open 2016/1. Runde: Thiem - John Millman (AUS) 6:3,2:6,5:7,6:4,6:3 Wimbledon 2017/Achtelfinale: Tomas Berdych (CZE) - Thiem 6:3,6:7(1),6:3,3:6,6:3 US Open 2017/Achtelfinale: Juan Martin del Potro (ARG) - Thiem 1:6,2:6,6:1,7:6(1),6:4 Australian Open 2018/2. Runde: Thiem - Denis Kudla (USA) 6:7(6),3:6,6:3,6:2,6:3 Thiems Fünfsatz-Bilanz bei Grand Slams 3:3. Sonstige Fünfsatzmatches von Dominic Thiem - Davis Cup: Europa-Afrika-Zone I - 2. Runde (Kitzbühel): Thiemo de Bakker - Thiem 6:3,4:6,6:7(5),6:3,6:4 Europa-Afrika-Zone I - 1. Runde 2016 (Guimaraes): Thiem - Gastao Elias 3:6,7:5,6:3,1:6,7:6(6) Thiems Fünfsatz-Bilanz insgesamt: 4:4