NÖN: Gratulation zum ersten Weltcupsieg nach fünf Jahren Pause. Kam der auch für Sie überraschend?

Benjamin Karl: Ich hatte schon im Gefühl, dass es möglich sein könnte, weil es schon in der Saisonvorbereitung ausgezeichnet lief. Ich hab’ an meinem Material etwas geändert, bin weg von meiner alten Bindungsplatte. Meine Frau Nina hat mich überredet endlich jene Platte zu nehmen, die die meisten anderen Top-Fahrer auch verwenden.

Hätten Sie früher auf Ihre Frau hören sollen?

Karl: Im Nachhinein ist man immer gescheiter (lacht).

Sie wirkten bei ihrem Sieg in Carezza unglaublich locker. Liegt das nur am neuen Material?

Karl: Nein, ich hab’ in den vergangenen fünf Jahren unheimlich viel gelernt. Nämlich, dass es gar keinen Sinn macht, irgendwelchen Resultaten nachzufahren. Ich habe einfach realisiert, dass es ein Privileg ist, zu den weltbesten Snowboardern zu zählen und das zu machen, was mir so viel Spaß macht. Ich fahre wegen der Freude am Sport. Das Paradoxe ist, dass dieser Zugang dann viel eher zum Erfolg führt.

Apropos Erfolg. Im März sind Weltmeisterschaften, 2018 die Olympischen Spiele – sind das Ziele, oder stört Sie das bei Ihrem neuen Zugang?

Karl: Nein, nein, so viel Rennfahrer bin ich dann schon. Bei der WM in der Sierra Nevada hab’ ich die Chance auf mein „Project five“. Es wäre mein fünfter WM-Titel, so viele hat kein anderer. Olympia 2018 ist dann mein nächstes Ziel, ich schließe aber nicht aus, dass ich 2022 noch mit dabei bin