NÖN: Wie laufen die Vorbereitungen für den Snowboardweltcup in Lackenhof (Anm. 5. und 6. Jänner)?

Michaela Dorfmeister: Es sind noch Kleinigkeiten zu tun, aber ich würde sagen: Der Weltcup kann kommen. Unsere größte Sorge war, dass wir genügend Schnee haben. So wie es aussieht, können wir beruhigt sein.

Wie ist es Ihnen mit der Aufgabe als OK-Chefin gegangen?

Dorfmeister: Ich muss zugeben, dass mich das am Anfang fast ein wenig überfordert hat. Ich mache so etwas zum ersten Mal und man glaubt ja gar nicht, was da alles dranhängt.

Wie viele Zuschauer erwartet ihr?

Dorfmeister: Das ist schwer zu prognostizieren, weil es ja freien Eintritt gibt und daher keinen Kartenvorverkauf. 3.000 bis 5.000 werden schon kommen. Ich bin mir sicher, dass das eine stimmungsvolle Sache wird. Ich freu’ mich drauf.

Den Sport beschäftigen derzeit nicht nur Rennen, sondern auch die Debatte rund um Missbrauchsfälle im ÖSV. Ihre Meinung?

Dorfmeister: Ich finde es wichtig, dass man diese Debatte führt. Mir persönlich ist so etwas zum Glück nie passiert. Ich finde es nicht gut, wenn – so wie es gerade geschieht – so viele Themen in einen Topf geworfen und miteinander vermengt werden. Wir werden uns auch im Landesskiverband Gedanken machen müssen, wie wir künftig mit diesem Thema umgehen, weil wir bei Trainings, Skikursen etc. Kinder in unserer Obhut haben. Da geht’s um Vertrauen. Und da ist es wichtig, dass man offen darüber spricht.