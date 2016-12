NÖN: Wer im Tennis eine tolle Saison spielt, sollte das im nächsten Jahr auch tun, ansonsten bestraft ihn die Weltrangliste. Spüren Sie Druck?

Dominic Thiem: Überhaupt nicht. Ich bin das mittlerweile seit vier Jahren gewohnt. Ich mache mir da nicht den Megadruck. Wenn ich in der Rangliste ein wenig abfalle, ist das kein Problem.

Aktuelle und ehemalige Topspieler überschütten Sie regelmäßig mit Lob. Viele sehen Sie als die künftige Nummer eins der Welt. Eine Bürde?

Nummer eins zu werden ist der Traum eines jeden Tennisspielers. So etwas kannst du aber nicht planen. Sollte ich das nie erreichen, dann werde ich trotzdem gut schlafen.

Sie haben 2016 82 Spiele gespielt. Am Saisonende fehlte die Substanz. Werden Sie 2017 etwas umstellen und weniger Turniere spielen?

Ja, ich bin am Ende müde geworden, auch weil ich das erste Mal so viele Matches gespielt habe. Es gibt aber keinen Grund etwas umzustellen, das ist ein Gewöhnungsprozess.

Müssen Sie an Ihrem Spiel etwas ändern bzw. verbessern?

In der Spieleröffnung, also beim Aufschlag und beim Return, habe ich die größten Reserven. Ansonsten ist die Formel ganz einfach: mit hohem Tempo immer weniger Fehler machen.

Sie wirken mit 23 außergewöhnlich reif. Passiert das „Erwachsenwerden“ als Profisportler im Schnellverfahren?

Ja, Tennis ist sicher eine harte Lebensschule. Als Profisportler kann ich mir keine Jugendblödheiten erlauben. Mir ist bewusst, dass ich in der Auslage stehe und eine gewisse Vorbildwirkung habe.

Großes Thema bei britischen Journalisten war, dass Sie erst jetzt von zuhause aus- und nach Mödling gezogen sind. Ein großer Schritt?

Gar nicht. Es ändert sich ja kaum etwas, weil ich ja ohnehin nur 20 Nächte im Jahr zuhause schlafe. Weihnachten verbringe ich aber bei meinen Eltern. Das gehört sich als Österreicher einfach.

Apropos zuhause – Sie hatten eben zwei Wochen Urlaub, ehe die Saisonvorbereitung startete. Hat man als Tennisprofi überhaupt noch Lust zu verreisen?

Grundsätzlich bin ich schon gerne zuhause. Aber das Wetter war auf den Malediven einfach viel besser (lacht).