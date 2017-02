Eifersüchteleien gibt es zwischen den beiden Topathletinnen der Union St. Pölten nicht. Beate Schrott vergönnt ihrer Klubkollegin den Erfolg.

Ivona Dadic sieht ihren Leistungszenit lange nicht erreicht. | APA/ Groder

Ähnlich wie der ihre 2012, ging der Stern von Ivona Dadic vier Jahre später kometenhaft auf. Die 23-Jährige lief, sprang und warf sich im Frühsommer 2016 zur EM-Bronzemedaille im Siebenkampf. Bei den Olympischen Spielen einige Wochen später war ihre Hochform zwar vorbei, Platz 21 und reichlich Erfahrung nahm sie aus Rio aber mit nach Hause.

Ivona Dadic | Marschik

Ihre Saisonbestmarke von 6.408 Punkten sieht Dadic nicht als Plafond. Vor allem in den Laufbewerben sieht sie noch enormes Verbesserungspotenzial. „Ab 6.700 Punkten gibt’s auch bei Olympia oder Weltmeisterschaften Medaillen. Da will ich hinkommen“, wirft sie die Kopfrechenmaschine an. Die WM im August in London kommt dafür wahrscheinlich zu bald, nicht aber Olympia 2020 in Tokio.

"Training hat überhaupt nicht für mich gepasst"

Auch Beate Schrott gewann bereits eine EM-Medaille, beim Versuch, im Vorjahr auch bei Olympia um Edelmetall mitzusprinten, scheiterte sie. Ziemlich kläglich sogar. Sie zog die Konsequenzen aus dem Seuchenjahr 2016 und drückte den „Reset-Knopf“.

Die Hürdensprinterin trennte sich von ihrem alten Trainingsumfeld und fand mit dem Deutschen Sven Rees einen Trainer, der besser auf ihre Bedürfnisse eingeht. „Das Training hat überhaupt nicht für mich gepasst. Ich war schon im Flachsprint ohne Hürden unglaublich langsam. Jetzt habe ich aber ein gutes Gefühl. Es geht wieder aufwärts.“

Beate Schrott will heuer wieder an alte Erfolge anschließen. | APA/Fohringer

Ihr Ziel sei es, ihre 100-Meter-Hürden-Zeit wieder unter die 13-Sekunden-Marke zu drücken (bei Olympia lief sie 13,47). Die Hallensaison lässt die 28-Jährige aus. Erste Wettkämpfe stehen im Mai auf dem Programm. Bis dahin trainiert sie abwechselnd in St. Pölten und Stuttgart: „Wir wollen eine gute Basis legen. Es ist noch lange nicht vorbei. Mir macht Leichtathletik Riesenspaß.“