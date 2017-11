Tag der offenen Tür in der Liese Prokop Privatschule (LPPS). Die Schüler der Bildungseinrichtung für (Hoch-)Leistungssportler zeigen interessierten Eltern und Kindern ihren Schulalltag. Der ist freilich sehr von Sport geprägt – ohne dass die schulischen Leistungen darunter leiden sollen.

Schule, Internat und die Sporstätten an einem Campus zusammengefasst: Das macht das ÖLSZ (Österreichisches Leistungssport-Zentrum) Südstadt für den (Sommer-)Leistungssport einmalig in Österreich. Der Komplex Südstadt wurde natürlich nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft. Seit 1975 gibt es das Leistungsmodell Südstadt, zehn Jahre später wagte man den Schulversuch eines Schulmodells „ORG für Leistungssportler“.

Leistungs-Modell-Initiator Gunnar Prokop. | Baldauf'/ÖLSZ

Die spätere Profitennisspielerin Barbara Paulus oder etwa Elisabeth Knechtl, Gesamtweltcupsiegerin im Degen, gehörten etwa zum ersten Jahrgang. Damals wurden die Athleten noch in angemieteten Räumen in der Umgebung unterrichtet, erst seit 2006 werden die Sportler in der Südstadt unter einem Dach belehrt. Das neue Gebäude der LPPS steht überhaupt erst seit 2014.

Doch nicht nur infrastrukturell hat sich in der Südstadt gerade in den letzten Jahren einiges getan. „Früher hatte ich mit acht Verbänden zu tun, jetzt sind es 24“, berichtet ÖLSZ-Sportkoordinator Alexander Dubisar. Die Diversität der Sportarten, welche die Südstadt-Schüler ausüben, hat in der jüngeren Vergangenheit stark zugenommen. Eine Entwicklung, die der Initiator des Leistungsmodells Südstadt, Gunnar Prokop, nicht gutheißt. „Der Gedanke des absoluten Elite-Zentrums kommt abhanden, es geht in Richtung Massenbetrieb“, kritisiert der 77-Jährige.

ÖLSZ-Leiter Wolfgang Moser. | Baldauf'/ÖLSZ

Prokop ist der Meinung, dass die Schulklassen kleiner gehalten werden sollen: „Man kann mit 25 Leuten in einer Klasse nie so arbeiten wie mit 15. Da kommt es zu einer Verwässerung. Man sollte das Ganze auf die erfolgreichen Sportarten reduzieren.“ Eine Ansicht, die ÖLSZ-Leiter Wolfgang Moser nicht teilt: „Wir haben in den letzten vier Jahren über 26 Medaillen bei internationalen Bewerben und Olympischen Jugendspielen gewonnen. Das haben wir in den ersten sechs Jahren (der Privatschule Anm.) bei Weitem nicht erreicht. Da gibt es eine signifikante Steigerung.“

Infrastrukturell habe man mittlerweile einen „sehr hohen Standard erreicht“, so Moser. Jetzt gelte es, diese Verbesserungen wirken zu lassen.