Silber und Bronze hat der Wilhelmsburger aus den Spielen in Vancouver und Sotschi bereits in der Tasche, Weltmeister war er mehrfach. Benjamin Karl fehlt nur noch die Olympische Goldmedaille zur „perfekten Karriere“.

„Der Lauser macht das“, traut nicht nur Sportlandesrätin Petra Bohuslav dem 32-Jährigen alles zu. Karl weiß: „Irgendeine Medaille wäre natürlich super. Alle Olympiasieger sprechen aber davon, dass ein großer Stein von ihnen abgefallen ist. Diese Befreiung wird es auch bei mir erst geben, wenn ich Gold hole.“

Karl ist bereit für die Krönung seiner Karriere

Seit Donnerstag ist Karl in Korea, um sich auf das Unternehmen Goldmedaille vorzubereiten. Jetlag? Temperaturen? Schneebeschaffenheit? Wind? „Ist mir alles egal. Ich bin alt genug, dass ich verschiedenste Szenarien schon zwei-, dreimal erlebt bzw. trainiert habe.“

Mit einem Novum warten die Spiele in Pyeongchang aber dann doch auf. Der Parallelriesenslalom wird auf zwei Etappen gefahren: Qualifikation am Donnerstag, Finalläufe am Samstag. Der Grund dafür liegt in der Vergabe der TV-Rechte. Als diese verkauft wurden, gingen die Beteiligten noch von zwei olympischen Alpin-Snowboardbewerben aus. Der Slalom wurde bekanntlich aus dem Programm gestrichen.

Der verletzte Fuß – Karl brach sich im Dezember den Knöchel – bereitet ihm keine Probleme mehr: „Der ist wie neu. Es gibt keine Ausreden. Es liegt nur an mir.“ Vor allem auf die Finalläufe im K. o.-System freut sich Karl: „Ich würde nicht gegen mich fahren wollen. Ich bin mir auch sicher, dass ich von keinem der Wunschgegner bin.“