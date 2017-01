Der Deutsche hat vergangene Woche in Runde eins gegen Djokovic erst nach 5:1-Führung verloren und bestreitet am Samstag in Canberra das Finale eines 75.000-Dollar-Challengers. Nach bisher zwei Duellen Thiems mit Struff steht es 1:1. Den ersten Vergleich hatte der aktuell Weltranglisten-64. vor zwei Jahren in Auckland gewonnen, im vergangenen April hat sich Thiem in Monte Carlo ebenso in drei Sätzen revanchiert.

Soviel Selbstvertrauen wie sein Auftaktgegner - auch Doppel-Finalsieger in Canberra - hat sich Thiem in den jüngsten beiden Wochen jedenfalls nicht geholt. In beiden seinen 2017 bisher gespielten Turnieren schied der 23-Jährige im Viertelfinale aus. In Brisbane gewann sein bulgarischer Bezwinger Grigor Dimitrow das Turnier, und auch Daniel Evans spielt am Samstag Finale. Der Brite besiegte Thiem am Donnerstag in Sydney.

Von dort ging es für den Lichtenwörther weiter nach Melbourne, wo er am Freitag noch nicht fürs Training eingetragen war. Die verfrühte Anreise an den Schauplatz dieses Majors ist für Thiem sicher kein Nachteil. Bei seinem Debüt "Down under" ist das ÖTV-Ass bei seiner Grand-Slam-Premiere vor drei Jahren in der zweiten Runde ausgeschieden, im Jahr darauf in der ersten und im vergangenen Saison in der dritten Runde.

Gut erwischt hat es Gerald Melzer. Nachdem er sich mit seinen Leistungen ein Fixticket fürs Hauptfeld erarbeitet hatte, bekommt er es mit dem Australier Alex de Minaur zu tun. Der 17-jährige Rechtshänder steht in der Weltrangliste auf Position 333, lebt und trainiert in Spanien. Melzer hat vergangene Woche in Doha trotz Niederlage gegen Andy Murray groß aufgezeigt, diese Woche schied er im Canberra-Achtelfinale aus.

Nimmt der Weltranglisten-84. diese Aufgabe, geht es gegen den Sieger des Duells des Franzosen Quentin Halys gegen dem US-Amerikaner Sam Querrey (31). In Runde drei würde wohl erneut Murray warten. Thiem würde danach entweder auf den Australier Jordan Thompson oder Joao Sousa treffen. Der Portugiese hat am Freitag das Finale von Auckland erreicht und spielt gegen Jack Sock (USA) um seinen dritten ATP-Titel.

Während bei den Damen fix keine Österreicherin dabei ist, könnte es mit Jürgen Melzer bei den Herren noch einen dritten Teilnehmer in Rot-Weiß-Rot geben. Der 35-jährige Bruder des neun Jahre jüngeren Gerald besiegte am Freitag in der zweiten Runde der Qualifikation den Japaner Taro Daniel (13) 6:3,6:2. Um einen Platz im Hauptfeld geht es für den Ranking-296. am Samstag erstmals gegen den US-Amerikaner Rajeev Ram (20).