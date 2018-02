Das nennt man wohl einen Voting-Krimi. Bei der Entscheidung um den begehrten Titel des NV Nachwuchssportlers des Monats sorgte der Modus der Wahl für Hochspannung.

Die Experten-Jury - ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die Gesamtwertung ein - hatte Birbaumer auf Platz eins. Doch der von den Fachleuten auf Rang drei gewertete Bad Fischauer Bernhard Haberler räumte beim Fanvoting auf nön.at ab – und lag letztendlich gleichauf mit dem Tanzsportler.

Experten entscheiden

In diesem Fall gibt die Wertung der Fachjury den Ausschlag – zugunsten Birbaumer. Der 18-Jährige von den Happy Feet St. Veit hatte bei seinem Debüt in der Adult-Klasse („Da warten natürlich routiniertere Gegner als bisher“) bei der WM in Eindhoven Gold im Solobewerb geholt.

Judo-Hoffnung auf Platz drei

Platz zwei ging an Haberler, der zwei österreichische Meistertitel (U18 und U23) im Weitenbewerb der Stocksportler abgeräumt hatte. Das Podest komplettierte schließlich Judo-Hoffnung Lisa Grabner (16, JC Wimpassing).

Das Gesamtergebnis

Paul BIRBAUMER Bernhard HABERLER Lisa GRABNER Jonas HUBER Michael TOMIC Lena ZELLINGER Mario KANYKA

Der Endstand der Experten-Jury

Paul BIRBAUMER Lisa GRABNER Bernhard HABERLER Michael TOMIC Jonas HUBER Mario KANYKA Lena ZELLINGER



Das Publikumsvoting-Ergebnis

Bernhard HABERLER Jonas HUBER Lena ZELLINGER Lisa GRABNER Paul BIRBAUMER Michael TOMIC Mario KANYKA