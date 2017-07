Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (ab 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

NÖN

Die Nominierten



Michaela POLLERES

20 Jahre

Judo

JC Wimpassing

Sieg beim European Cup in der U21

Martin DEMUTH

22 Jahre

Triathlon

SVG Hohe Wand

Sieg bei den Staatsmeisterschaften im Sprinttriathlon in der Klasse U23 und dabei auch 3. Platz in der allgemeinen Klasse

Laura STÖCKLER

17 Jahre

Wettklettern

OeAV Haag

2-fache österreichische U20 Meisterin im Vorstieg und im Speedklettern

Philip MEIXNER

14 Jahre

Fechten

Fechtunion Mödling

2-facher österreichischer Jugend B Meister Säbel im Einzel und mit der Mannschaft

Kristin WIENINGER

18 Jahre

Karate

UKC Zen Tai Ryu HAK St.Pölten

3-facher österr. Staatsmeister allgem. Klasse in den Bewerben Kata, Kobudo und Kumite, zudem Sieg beim internationalen Austrian Open in der U21 Wertung und Top Ten Platzierung in der U21 Weltrangliste

Stefan MAYERHOFER

18 Jahre

Laufsport

USKO Melk

Österreichischer U20 Meister im Berglauf

Bis einschließlich 19. Juli könnt ihr mitvoten!