Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (ab 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

Die Nominierten

Dominik WYCHERA

23 Jahre

Radsport

Nora Racing Team NÖ

Bronze Medaille in der U23 Elite Klasse bei den Cross Triathlon Weltmeisterschaften Mountainbike

Bianca FRYSAK

17 Jahre

Kunstturnen

ÖTB TV Langenzersdorf

Vizestaatsmeistertitel im Mehrkampf, sowie 4 weitere Medaillen in den Gerätefinali- 2x Gold (Stufenbarren, Boden), 2x Bronze (Sprung, Balken)

Christopher ROTHBAUER

18 Jahre

Schwimmen

SV Schwechat

3 Medaillen und österreichische Juniorenrekorde bei den Kurzbahn- Staatsmeisterschaften, Gold (200m Brust), Silber (100m Brust), Bronze (50m Brust)

Kristina NEUSSNER

20 Jahre

Snowboard

Union Trendsport Weichberger

Österr. Staatsmeisterin im Snowboardcross

Marcel RUMPLER

19 Jahre

Boxen

BC Wiener Neustadt

Österr. Staatsmeister im Weltergewicht (bis 69 kg) in der allgem. Klasse

Savo KOVACEVIC

16 Jahre

Taekwondo

Taekwondo Club Tulln

4 facher österr. Nachwuchsmeister (Poomsae 2x Einzel, 2x Team), zudem 2x Silber (Einzel und Team)

Bis einschließlich 14. Dezember könnt ihr mitvoten!