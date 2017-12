Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (ab 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

Die Nominierten

Sara HEKELE/ Johannes HORAK

beide 18 Jahre

Jiu-Jitsu

Jiu-Jitsu Goshindo Kobudo Pressbaum

Bronzemedaille bei der Jiu Jitsu Weltmeisterschaft im Duo Mix in der höchsten Klasse

Savo KOVACEVIC

17 Jahre

Taekwondo

Club Tangun Tulln

Österreichischer Staatsmeister im Formenlauf, zudem weitere 5 Goldmedaillen im Paarlauf (2), Team (2) und in der Juniorenwertung

Aaron FARA

20 Jahre

Judo

Judoclub Wimpassing

Bronzemedaille bei der U23 Europameisterschaft

Johannes WENINGER

18 Jahre

Kickboxen

Pointfighters Thermenregion

Silbermedaille mit dem österreichischen Nationalteam im Teambewerb der allgem. Klasse bis 94kg bei der Point Fighting Weltmeisterschaft

Emily WU

14 Jahre

Badminton

ASV Pressbaum Badminton

2-fache österr. Nachwuchsmeisterin im U15 Einzel- und Doppelbewerb

Lukas VIEHBERGER

17 Jahre

Radsport

NÖ Radunion

Österreichischer Staatsmeistertitel in der Elite im Bahnrad-Sprintbewerb „Keirin“

Bis einschließlich 13. Dezember könnt ihr mitvoten!