Bei der mittlerweile 41. Ausgabe dieses Events siegte bei den Herren wenig überraschend Dominic Thiem und damit mit Jürgen Melzer erst zum dritten Mal in der Geschichte der Wahl ein Tennisspieler. Der junge Lichtenwörther spielte in diesem Jahr die bisher beste Saison seines Lebens, welche er mit der Teilnahme bei den ATP-Finals in London krönte.

Bei den Damen setzte sich mit Siebenkämpferin Ivona Dadic eine Neo-Niederösterreicherin durch. Die diesjährige EM-Dritte holt sich ihren ersten Titel bei der prestigeträchtigen Wahl. Für Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Sportlandesrätin Dr.in Petra Bohuslav zwei verdiente Sieger: „Ivona Dadic hatte eine tolle Saison, bei der am Ende neben einer großartigen Europameisterschaft auch der österreichische Rekord herausschaute und was Dominic Thiem heuer mit seinem French Open Halbfinale und der Teilnahme beim ATP Finale auf der ATP-Tour geleistet hat ist einfach nur einzigartig.“

FC Admira Wacker kürt sich erneut zur Mannschaft des Jahres

Die Wahl zur Mannschaft des Jahres stand diesmal wieder ganz im Zeichen des Fußballs. Den ersten Platz sicherte sich wie bereits im Vorjahr der FC Admira Wacker, gefolgt von der Herren- sowie der Damenmannschaft des SKN St. Pölten. Versehrtensportler des Jahres wurde - nach seiner in Rio eroberten Bronze Medaille – Schwimmer Andreas Onea, der es sich danach auch nicht nehmen ließ, die Veranstaltung als Co-Moderator zu leiten. Zum besten Nachwuchssportler krönte sich zum dritten Mal in Folge ein Kletter-As. Nach dem letztjährigen Triumph von Jessica Pilz, holte sich in diesem Jahr Georg Parma den ersten Platz, was aufgrund seines Titels bei der Europameisterschaft auch mehr als verdient war.

Charity Auktion für den niederösterreichischen Sportnachwuchs

Im Rahmen der SPORT.LOUNGE.Niederösterreich wurde auch eine „Charity Auktion“ zu Gunsten des niederösterreichischen Sportnachwuchses präsentiert. Bereits am 22. November können dabei sportbegeisterte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf der Website http://auktion.sportlandnoe.at auf verschiedenste Preise aus dem Sportbereich bieten die es so nicht zu kaufen gibt.

Zitate der Poolpartner:

Dr. Georg Kraft-Kinz, Generaldirektor-Stv. der Raiffeisen Bank: „Es gibt eine bekannte Liedzeile die lautet: „Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür!“ Genauso verhält es sich auch mit Raiffeisen und dem Sport in Niederösterreich. Jeder zweite Niederösterreicher ist Raiffeisenkunde, daher sind wir sehr gerne ein Unterstützer des Sports in diesem Bundesland und gleichzeitig natürlich auch Partner von SPORT.LAND.Niederösterreich!“

Mag. Bernhard Lackner, Vorstandsdirektor Niederösterreichische Versicherung: „Es war ein außerordentlich erfolgreiches Sportjahr. Ich kann mich noch gut an die Bronze Medaille von Andy Onea erinnern, über die ich mich unglaublich gefreut habe. Zudem freue ich mich über die gute Vernetzung mit dem Sportland Niederösterreich, durch die wir hoffentlich auch in Zukunft gemeinsam noch viel für den heimischen Sport bewegen können.“

Alle Ergebnisse zur Niederösterreichischen Sportlerwahl 2016:

Sportler des Jahres:

1. Platz – Dominic Thiem (Tennis)

2. Platz – Marc Digruber (Ski Alpin)

3. Platz – Clemens Doppler und Alex Horst (Beachvolleyball)

Sportlerin des Jahres:

1. Platz – Ivona Dadic (Leichtathletik)

2. Platz – Andrea Mayr (Berglauf)

3. Platz – Corinna Kuhnle (Kanu)

Mannschaft des Jahres:

1. Platz – FC Admira Wacker Mödling

2. Platz – SKN St. Pölten Herren

3. Platz – SKN St. Pölten Damen

NachwuchssportlerIn des Jahres:

1. Platz – Georg Parma (Klettern)

2. Platz – Viktoria Wolffhardt (Kanu)

3. Platz – Katharina Gallhuber (Ski Alpin)

VersehrtensportlerIn des Jahres:

1. Platz – Andreas Onea (Schwimmen)

2. Platz – Mario Bauer (Leichtathletik)

3. Platz – Doris Mader (Tischtennis)

Historische Fakten zur niederösterreichischen Sportlerwahl:

Die erste Wahl fand 1976 statt. Sieger waren damals Wolfgang Tschirk, Elfi Deufl und der SVS Schwechat.

Rekordsieger ist Tischtennislegende Werner Schlager mit 7 Siegen zwischen 1995 – 2009.

Rekordsiegerin ist Doppel Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister mit 8 Auszeichnungen zwischen 1998 – 2006.

Die meisten Mannschaftsauszeichnungen schafften die Handballerinnen von Hypo Niederösterreich mit 14 Titeln