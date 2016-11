Wer sich in „Gesamt-Österreich“ nur Skistar Marcel Hirscher geschlagen geben muss, ist in Niederösterreich freilich haushoher Favorit auf den Titel. Überraschend war es also nicht, dass Dominic Thiem bei den Herren überlegen den Sieg davontrug. Wenngleich vom Zweitplatzierten Marc Digruber eine mutige Kampfansage kam. „Ziel ist es, heuer Rennen zu gewinnen“, ging der Slalomfahrer in die Vollen. Würde der Frankenfelser gar beim WM-Rennen im Februar in St. Moritz gewinnen, frage nicht, Thiem bekäme bei der nächsten NÖ-Sportlounge Konkurrenz.

Bei Frauen, Nachwuchs und Versehrten gaben Medaillen jedenfalls den Ausschlag. Ivona Dadic holte EM-Bronze im Siebenkampf, Georg Parma räumte im Klettern in der Juniorenklasse ziemlich alles ab, was es zu gewinnen gab, und Andreas Onea schwamm bei den Paralympics zu Bronze.

Apropos Onea, der zeigte, dass er sich auch in einer anderen Domäne über Wasser halten kann. Der Deutsch-Wagramer führte gemeinsam mit Christiane Teschl schwungvoll durch den Abend in der St. Pöltner NV Arena.

Dort mussten sich übrigens die Hausherren, der SKN St. Pölten, den Kickerkollegen von Admira Wacker beugen. Die Europacupqualifikation und der Einzug ins Cupfinale wurden von den NÖ-Sportjournalisten höher bewertet als der Bundesliga-Aufstieg des SKN. Vorbilder seien sie alle, wie Erwin Pröll betonte. „Wichtig für unsere Gesellschaft als Gegengift für das Gift unserer Zeit. Der Bewegungsmangel ist leider allgegenwärtig“, fuhr der Landeshauptmann fort.